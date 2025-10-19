Başbakan, Gomespan-Smaquli yol projesini açtı

5 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil ve Süleymaniye illerini birbirine bağlayan Gomespan-Smaquli yol projesinin açılışını gerçekleştirdi.

Erbil ve Süleymaniye illerini birbirine bağlayan yol projesinin, bir yıldan kısa sürede Hemn Group tarafından tamamlanmasıyla bugün (19 Ekim) Başbakan tarafından açılışı gerçekleştirildi.

Gomespan-Smaquli çift yönlü yol projesi, Gomespan baraj projesinin yakınında bulunuyor ve baraj etrafındaki yolları da kapsıyor.

Uzunluğu 22 kilometre, genişliği her iki yönde 10 metre olan ve iki şeritli trafiğe sahip olan projenin maliyeti yaklaşık 210 milyar dinar olup, yerel işçiler tarafından inşa edildi.

Üç kat asfalt döşenen yolda, yaklaşık 300 bin ton asfalt kullanılırken, yolun sürekliliğini ve dayanıklılığını sağlamak için son katman olarak polimer malzeme kullanıldı.