AB, Kürdistan Bölgesi ve Irak heyetleriyle Lüksemburg'da bir araya gelecek

56 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) İşbirliği Konseyinin, bugün Kürdistan Bölgesi ve Irak heyetleriyle dördüncü toplantısını yapması planlanıyor.

Kürdistan Bölgesi ve Irak'tan bir heyet, göç, demokrasi, insan hakları, ekonomi ve enerji alanlarında Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla AB Konseyine davet edildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Dilawer Ajgeyi, Kurdistan24’e verdiği demeçte, Kürdistan Bölgesi heyetine Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi’nin, Irak heyetine ise Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in başkanlık edeceğini söyledi.

Dilawer Ajgeyi, Kürdistan saatiyle 18.00'da başlayacak toplantıya AB heyetine AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın başkanlık edeceğini kaydetti.