DEM Parti: Demirtaş'ın yeri artık cezaevleri değil bizim yanımızdır

5 saat önce

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Edirne Cezaevi önünde yaptığı açıklamada, “Bu süreçte atılacak en önemli adım AİHM kararlarının hayata geçmesi ve Sayın Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobanê tutsakları serbest kalmalıdır” dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bu süreçte atılacak en önemli adım AİHM kararlarının hayata geçmesi ve Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobana tutsaklarının serbest kalması olduğunu söyledi.

Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Edirne F Tipi Cezaevinde tutsak bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası ise cezaevi önünde açıklama yapıldı.

Tülay Hatimoğulları, Demirtaş’ın barışa dair umutlarının yüksek olduğunu belirterek, “4 Kasım’da eş genel başkanlarımızın içerisinde bulunduğu kapsamlı bir operasyonla Türkiye bir karanlığa sürüklendi. Tutukluluklarının 10’uncu yılını geride bıraktık. Ortada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire’nin kararı olmasına rağmen hala içerideler. Bunun hiçbir hukuki dayanağı yoktur.” dedi.

“Bugün Türkiye’de mevcut yasalar ve mevcut anayasaya karşı bir ihlal söz konusudur. Türkiye, AİHS’e taraf bir ülkedir. AİHS’e taraf bir ülke olarak AİHM kararlarının uygulanmaması uluslararası hukuku tanımamak anlamına gelir.” diyen Hatimoğulları, “Haksız ve hukuksuz bir şekilde arkadaşlarımızın hala içeride olmasını kabullenmek mümkün değildir. Özellikle barış sürecini ve demokratikleşmeyi konuştuğumuz bugünlerde atılacak en önemli adımlardan bir tanesi AİHM kararlarının hayata geçirilerek Kobana Kumpas Davası’ndan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Figen yüksekdağ ve bütün Kobane tutsaklarının acilen serbest bırakılmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Tutsak arkadaşlarının dışarıya önemli mesajlarının olduğunu söyleyen Tülay Hatimoğulları, “Barış sürecini sonuna kadar desteklerini bir kez daha bugün altını çizdiler ve ifade ettiler. Selahattin Demirtaş’ın ısrarla yaptığı en temel vurgusu ‘Barış sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından ilerletici adımların ve yasa yapma süreçlerinin hızlanması” oldu.” dedi.

Ardından konuşan Tuncer Bakırhan, Kobane davasındaki tutsaklıkların devam etmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Yeni bir sürece girdik. Yeni bir sürecin tartışmalarını yürütüyoruz. Suçsuz insanlar, 10 yıldır içeride kalan insanlar özgürleşmeyecekse özgür olmayacaksa biz bu sürece güveni, desteği nasıl toparlayacağız? Dolayısıyla en başta suçsuzlukları mahkeme kararlarıyla kesinleşmiş, başta Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobane Kumpas Davası’ndaki yoldaşlarımızın bir an önce artık bırakılması gerekiyor. Arkadaşlarımızın yeri cezaevi değildir. Barışı toplumsallaştırmaları için serbest bırakılmalıdırlar. Gerçekten bir süreç yürütüyorsak, gerçekten bu sürece inanıyorsak; en büyük katkıyı sunacak arkadaşlarımızın halen cezaevlerindeki hücrelerde bulunmasının bir anlamı yoktur. Arkadaşlarımızın, eş genel başkanımızın dediği gibi bu sürece büyük katkılar sunacaklarını düşünüyoruz. Onların yeri artık hücreleri değil, cezaevleri değil, bizim yanımızdır. Bizimle birlikte bu barışı toplumsallaştırmak için bir an önce bırakılmaları gerektiğini tekrar ediyorum.” sözlerini sarf etti