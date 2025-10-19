Mesrur Barzani: Bir sözümüzü daha tuttuk

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan’ın gelişimi amacıyla hayata geçirilen projelerden birinin tamamlanmasıyla “Verdiğimiz bir sözü daha tuttuk.” dedi.

Erbil ve Süleymaniye illerini birbirine bağlayan yol Gomespan-Smaquli yol projesini, bir yıldan kısa sürede Hemn Group tarafından tamamlanmasıyla bugün (19 Ekim) Başbakan tarafından açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Başbakan, Kürdistan Bölgesi halkını kutlayarak, “Bu projeyi inşa etme sözünü verdiğimiz bir yılın ardından, Kürdistan Bölgesi için yaratılan tüm kriz ve sorunlara, Kürdistan ekonomisi ve kalkınması için yaratılan tüm sorunlara rağmen, bir sözümüzü daha yerine getirdiğimizi söylemek için buradayız.” dedi.

“Şimdi Kürdistan halkının ve dünyanın karşısına çıkıp onlara şunu söylüyoruz: Güçlü bir irade ve güçlü bir vatanseverlik varsa, hiçbir şey imkansız değildir.” diyen Başbakan, “Bu başarı, şu anda tanık olduğunuz bu ülkenin evlatlarının özverili çalışmasının, mücadelesinin ve sadakatinin ürünüdür. Umarım tüm Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına ve bölgeye turizm amaçlı gelenlere fayda sağlar.” ifadelerini kullandı.

Bugün açılışını yaptığı yol projesinin Erbil'de başlayacak daha büyük bir projenin parçası olduğunu vurgulayan Mesrur Barzani, "Bu yol trafik kazalarını azaltacak.” dedi.

Vatandaşlara trafik kurallarına uymaları çağrısı yapan Başbakan, “Kürdistan güzel bir ülke ve bu tür projeler onu daha da güzelleştirecek, ancak bu güzelliği temiz ve güzel tutmak bize düşüyor.” sözünü sarf etti.

Çevreyi kirletenleri eleştiren Başbakan, “Ülkemizin çevresini ve temizliğini korumaları için defalarca çağrıda bulundum. Bu evi korumak ve güzel tutmak bizim görevimiz. Tüm bu çağrılara rağmen, bazı sorumsuzların çevre koruma çağrılarına kulak asmadığını görüyoruz. İlgili taraflara toprağımıza, çevremize ve ülkemize saygı göstermeyenlere karşı gerekli tedbirleri almaları talimatını veriyorum. Artık görmezden gelinmemeli ve yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalmalılar.” diye konuştu.

Kürdistan’da turizm sektörünün geliştirilmesi amacıyla birçok projeyi daha hayata geçirmeyi amaçladıklarını kaydeden Başbakan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Burayı Erbil halkının ve tüm Kürdistan halkının yararlanacağı önemli bir turizm merkezi haline getirmek için büyük bir master plan oluşturuldu. Hayalimiz Kürdistan'ı hem Kürdistan halkının hem de burayı ziyaret edenlerin faydalandığı bir yer haline getirmek. Bu bölgede ve diğer bölgelerde turizm sektörüne yönelik birçok programlarımız var, daha birçok projemiz var, inşallah en kısa sürede bunlar hayata geçirilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.”