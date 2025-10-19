Tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 32 yaralı
Denizli'de tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre sürücüsü öğrenilemeyen günübirlik tura katılanları taşıyan midibüs, Buldan ilçesinde Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada sürücü ile midibüsteki 31 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Araçtakilerin İzmir'den kente günübirlik tur için geldikleri ve dönüş yoluna geçtikleri öğrenildi.