İstanbul'da seyir halindeki otomobil yandı
İstanbul Pendik'te 5 kişinin içinde bulunduğu seyir halindeki otomobil alev aldı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde 5 kişinin içinde bulunduğu seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Motor kısmından dumanların çıktığını fark eden sürücü, otomobili kenara çekerek yanındakilerle araçtan indi.
Alevler kısa sürede otomobilin her yerini sardı, araçtan zaman zaman patlama sesleri geldi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.