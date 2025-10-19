Almanya'dan Kürdistan Bölgesi'ndeki istikrar ve birlikte yaşama kültürüne övgü

4 saat önce

Başkent Erbil'i ziyaret eden Almanya'nın Baden-Württemberg Bölgesi'nden bir heyet, Kürdistan Bölgesi'ndeki istikrar ve birlikte yaşama kültüründen övgüyle bahsetti.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Devlet Bakanı Florian Hasler ve Baden-Württemberg Bölge Parlamentosundan iki üyenin başkanlık ettiği, Federal Almanya Cumhuriyeti Baden-Württemberg Bölgesi'nden üst düzey bir heyeti karşıladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Ahmed, Alman heyete, Kürdistan Bölgesi ile uzun yıllardır devam eden ilişkileri ve sürekli yardımları için Federal Almanya Cumhuriyeti'ne teşekkür etti. Reber Ahmed, ayrıca konuk heyete Irak'taki iç siyasi durum ve Orta Doğu'daki gelişmelerden bahsetti.

İçişleri Bakanı, Mesrur ​​Barzani liderliğindeki Kürdistan Bölgesi Hükümetinin dokuzuncu kabinesinin krize rağmen, özellikle elektrik ve su alanlarında hayata geçirdiği stratejik projeleri ele aldı.

Konuk heyet ise iki bölge arasındaki ilişkiler, Kürdistan Bölgesi'ndeki istikrar ve birlikte yaşama kültüründen övgüyle bahsetti.

Tarım ve turizm alanlarında iş birliği ve yatırım fırsatlarının ele alındığı görüşmede konuk heyet, Kürdistan Bölgesi'ndeki ilgili tarafları emek, ticaret, sanayi, turizm ve tarım fuarlarına davet etmeye hazır olduklarını ifade etti.