Agrin Abdullah: Dokuzuncu kabine döneminde 718 yol projesi hayata geçirildi

1 saat önce

İmar ve İskan Bakan Yardımcısı Agrin Abdullah, dokuzuncu hükümet kabinesi döneminde Kürdistan Bölgesi genelinde 718 stratejik yol projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

Kurdistan24'e konuk olan Agrin Abdullah, bugün (19 Ekim Pazar günü) açılışı gerçekleştirilen Gomespan-Smaquli yol projesinin öneminde değinerek, "Gomespan-Smaquli yolu, Erbil-Raperin ve Erbil-Süleymaniye arasında ulaşımı kolaylaştıracak ve gelecekte Gomespan Barajı yakınında inşa edilecek turizm projelerine de hizmet verecek." dedi.

Bakan Yardımcısı Abdullah, dokuzuncu kabinenin özellikle ulaşım altyapısı bakımından "altın çağ" olduğunu, bu dönemde 718 projenin vatandaşların hizmetine sunulduğunu, 2 bin kilometre yolun asfaltlandığını ve 200'den fazla projenin uygulanmasına onay verildiğini sözlerine ekledi.

Erbil, Duhok ve Süleymaniye’de vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ve trafik kazalarının azaltılmasına yardımcı olacak birçok stratejik yol projesi dokuzuncu kabine döneminde hayata geçirildi.

Daha önceki kabinelerde tamamlanamayan 44 orta ve stratejik projeye de dokuzuncu kabinede fon tahsis edilmiş ve bu projelerden 13'ü tamamlandı.