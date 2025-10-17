Filipinler'de 6,1 şiddetinde deprem

4 saat önce

Filipinler'in Luzon Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Luzon Adası'nda bulunan Union kentinin güneybatısı olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 69 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

6,1 büyüklüğündeki depremin ardından "tsunami" uyarısı da yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.