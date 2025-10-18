Diyarbakır 9. Kitap Fuarı kitapseverler için kapılarını açtı

1 saat önce

Diyarbakır 9. Kitap Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı.

Fuarın açılışına Diyarbakır Ticaret ve Sanayi (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doğan Hatun, Diyarbakır Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, paydaşlar ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, 12 bin 500 yıllık bir tarihe sahip Diyarbakır’ın en önemli özelliğinin dünyada aynı merkezden yönetilen birinci kent olması olduğunu ifade etti.

Geçen yıl 215 bin civarında ziyaretçi olduğunu hatırlatan Kaya, şunları söyledi:

"Bu sadece Diyarbakır değil. Van'dan, Mardin'den, Batman'dan 9 gün boyunca insanlar gelip Diyarbakır kitap fuarında hem kitap alıyorlar, hem söyleşileri dinliyorlar, hem yazarlarla sohbet ediyorlar. Yani bölgeyi, bölgede bir kültür etkinliğine dönüşen bir fuarımız var. Bu sene milli eğitim müdürümüz de özellikle öğrencilerin gelip kitap fuarından yararlanması, kendi yayın evleriyle buluşması ile ilgili önemli destekler verdi. Ona da teşekkür ediyoruz buradan.

Temel amacımız Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak kitap fuarını tüm paydaşlarımızla bölgenin bu etkinlik kitap etkinliği, kültür etkinliği olarak devam ettirme ile ilgili elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğimizi belirtiyorum."

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi (DTSO), Tüyap Fuarcılık Grubu ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen fuar, 18-26 Ekim 2025 tarihleri arasında okuyucuları ağırlayacak.