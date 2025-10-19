Hakan Fidan Lüksemburg'da Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

3 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü.

Bakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Lüksemburg’ta temaslarına devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı kapsamında bulunduğu Lüksemburg'da Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile bir araya geldi.