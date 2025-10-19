Vali Xoşnaw: Erbil'de hava geçen yıla göre çok daha temiz

2 saat önce

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, Runaki projesinin Erbil'de çevre temizliğine katkı sağladığını söyledi.

Kurdistan24'e konuk olan Erbil Valisi Xoşnaw, bu yıl çok sayıda önemli ve stratejik projenin hayata geçirileceğini belirtti.

Runaki projesinin çevre temizliğine önemine de değinen Umed Xoşnaw, Selahaddin ve Erbil Politeknik ünivesitelerinde yapılan bilimsel araştırmalara göre Erbil'deki havanın geçen yıla göre çok daha temiz olduğunu kaydetti.

Vali Xoşnaw, jeneratörlerin kapatılması Erbil'deki havanın temizlenmesinde olumlu etki yarattığını sözlerine ekledi.

Erbil Geri Dönüşüm Tesisi'ndeki çalışmaların devam ettiğini belirten Xoşnaw, çalışmalarının 2026 yılında tamamlanması planlandığını söyledi.