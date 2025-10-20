Meteorolojiden 9 kente sarı kodlu sağanak uyarısı

1 saat önce

Hatay ve Maraş dahil 9 ilde kuvvetli sağanak nedeniyle sarı” kodlu uyarı yapıldı.

Türkiye İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine dayanarak gece ve sabah saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle 9 il için “sarı” kodlu uyarı yaptı.

Açıklamaya göre gece ve 21 Ekim sabah saatlerinde Osmaniye, Hatay, Adana ve Maraş’ta yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ayrıca yarın Kıyı Ege bölgesinde görülecek yağışların, İzmir, Aydın ve Manisa’nın batı kesimlerinde etkili olacağı bildirilirken, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiği kaydedildi.

Vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.