Kürt tasarımcı dünyanın en ilham verici 25 insanı listesine seçildi

2 saat önce

Ünlü Kürt moda tasarımcısı Lara Dizeyi, 2025 yılının ilham kaynağı ve etkili 25 insanı listesine girdi.

Gladys Dergisi tarafından 2025 yılı için "Dünyanın En İlham Verici 25 İnsanı" listesine seçildi.

Öte yandan İngiliz kamu yayıncısı BBC tarafından yayımlanan bir belgesel-podcast'te Lara Dizeyi'nin hayatı ve çalışmaları anlatıldı.

Lara Dizeyi'nin bu iki önemli başarı, Kürdistan'ın adını moda ve ilham alanında daha da parlatacak.

Geçtiğimiz eylül ayında Lara Dizeyi, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Moda Haftası'nda kendine ait geleneksel Kürt kıyafetleri sergilemişti.

Söz konusu etkinlikte Dizeyi'nin çalışmaları büyük beğeni toplamıştı.