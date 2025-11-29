"Selme" adlı oyun Amman Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sahnelendi

5 saat önce

Hewar Tiyatro Grubu, Amman Tiyatro Festivali’ne “Selme” adlı oyunla katılarakdı.

Amman Tiyatro Festivali, 24 Kasım'da başladı ve yedi gün sürecek. Festivale 18 ülke katılıyor.

Oyunun yönetmeni Nejad Necim, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, "Oyunumuzun konusu Halepçe faciası, soykırım, Enfal faciası ve Kürtlerin kitlesel göçüdür."

Şimdiye kadar 16 ülkede sahnelenen oyun hakkında bilgi veren Necim, "Bu sefer oyunun dili Kürtçe ve Arapça. Ödül kazanmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Senaryosunu Dilşad Mustafa'nın yazdığı oyunun başrollerinde Hewar Faris ve Fransız aktris Aurélie Imbert yer alıyor.