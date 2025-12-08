AK Parti: "Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz"

3 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Esad rejiminin çöküşünün 1'inci yıl dönümüne ilişkin açıklamasında, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.

Ömer Çelik, bugün (8 Aralık 2025 Pazartesi günü) NSosyal hesabından, Suriye'de Beşar Esad rejiminin ve iç savaşın sona ermesinin birinci yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Esad rejiminin sona erdiği ve iç savaşın bittiği birinci yıl dönümünde Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutlayan Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye Hükümeti, her türlü provokasyon, saldırı ve engele rağmen birliğini ve dirliğini sağlama yönünde ilerliyor. Kardeş Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz.

"Esad'ın çöküşü ve iç savaşın sora ermesi

Suriye'de 14 yıl süren savaşın sona ermesi ve muhaliflerin 8 Aralık 2024'te Şam'a girmesiyle Beşar Esad liderliğindeki Baas rejiminin çöküşü ile yaşanan Suriye devriminin üzerinden tam 1 yıl geçti.

Başkent Şam'ın kuzeyindeki Sednaya Hapishanesi, rejimin çöküşüyle birlite hapishanede bulunan tüm mahkumların serbest bırakılmasının ardından kapatıldı.

Çöküşün ardından Suriye'de bir geçiş dönemi hükümeti oluşturuldu ve yeni yönetimin lideri olarak Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed Şaraa, ocak ayında ülkenin yeni lideri ilan edildi.

Ahmed Şaraa, yaklaşık 58 yıl aradan sonra Eylül 2025'te BM Genel Kuruluna hitap eden ilk Suriye lideri oldu.Şaraa, kasım ayında ise ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüştü.

Görüşmede, ABD ile Suriye ilişkilerinin yeniden inşası, Suriye'ye uygulanan yaptırımlar ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.