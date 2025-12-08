Kurtulmuş: TBMM'deki komisyon güçlü bir rapor yazacak

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun fevkalade güçlü bir rapor yazacağını söyledi.

Kurtulmuş başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulunda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere başlandı.

Konuşma yapan Kurutulmuş, Mecliste kurulan Süreç Komisyonun, "fevkalade güçlü bir rapor" kaleme almasının beklendiğini, söz konusu raporun en kısa süre içinde tamamlanarak TBMM’ye sunulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Komisyon çalışmasında olduğu gibi meclis çalışmalarında da bu Terörsüz Türkiye meselesi olgun bir şekilde ele alınarak süreç ilerletilir ve sonuçlar ele alınır.

Meclisteki komisyonumuz bu süreçte üzerine düşen demokratik denetim fonksiyonların bir gereği olarak süreci fevkalade başarılı bir şekilde bu noktaya kadar getirmiştir. Ümit ediyorum sonuç alarak Türkiye tarihinde önemli bir tarihi fırsatı kazanılan bu fırsatı başarıyla sonuçlandırılmasına vesile olur."