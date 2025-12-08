Erbil'de önde gelen Kürt kadınların üstün başarıları için bir tören düzenlendi

3 saat önce

Önde gelen Kürt kadınların üstün başarıları için tören düzenlendi.

Kürdistan Amerikan Üniversitesi Akademik ve Mesleki Gelişim Merkezi tarafından düzenlenen törende "Untold" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Törene katılan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Halkla İlişkiler Departmanı Başkan Yardımcısı Ciwan Rojbeyani, Kurdistan24'e yaptığı açıklama yaptı.

Rojbeyani, "Kürdistan Bölgesi Hükümet ve tüm kurumlar kadınlara desteğini ifade etmektedir. Erkeklerin kadınların dışarı çıkmasını engellediği dönem sona ermiştir. Erkekler artık büyük ölçüde kadınları destekliyor." dedi.

Törende iki cilt oluşan "Untold" adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Kitabın içeriğinde kadının sadece toplumun bir parçası değil, aynı zamanda kendini yönlendiren bir güç olduğu vurgulanmaktadır.