Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

2 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde, 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan paylaşımda depremin detaylarına yer verildi.

Paylaşılan bilgiye göre saat 13.21'de merkez üssü Serik ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Çevre illerden de hissedilen depremin 28,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.