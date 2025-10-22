Neçirvan Barzani, Trump'tan bir mektup aldı

Trump, mektubunda, Neçirvan Barzani'ye barış çabalarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD Başkanı Donald Trump'tan bir mektup aldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani'nin, 21 Şubat 2025 Salı günü, ABD Başkanı Donald Trump'tan el yazısıyla yazılmış bir mektup aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre Trump, mektubunda Neçirvan Barzani'ye barış çabalarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti

Orta Doğu'daki çatışmaların sona erdirilmesinin önemine işaret eden Trump mektubunda, dünya ülkelerinin barış, refah ve kalkınmaya dayalı ortak bir geleceğe doğru ilerleyebileceğini vurguladı.

Kalıcı barışı tesis etme, Orta Doğu'da çatışmaları ortadan kaldırma, bölgede ve dünyada savaşlara ve ölümlere son verme konusunda kararlığını yineleyen Trump, mektubunun sonunda Neçirvan Barzani ve ailesine başarılar diledi.