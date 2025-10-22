İlham Ahmed: Komşu ülkelerle barışa dayalı ilişkiler istiyoruz

"Suriye’nin istikrarı, Türkiye ve tüm bölgenin istikrarıdır"

2 saat önce

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Ofisi Eş Başkanı İlham Ahmed, ademi merkeziyetçiliğin parçalanma değil, birleşme projesi olduğunu belirterek, “Kadınların dayanışmasıyla demokratik bir Suriye kuracağız.” dedi.

İlham Ahmed, Zenubiya Kadın Topluluğu Meclisi tarafından 12 Ekim’de başlatılan “Kadınların dayanışmasıyla özgür, demokratik ve merkezi olmayan bir Suriye kuracağız” hamlesi kapsamında düzenlenen bir toplantıya katıldı.

ANF'de yer alan habere göre Afrin Sosyal Dayanışma Derneği ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan İlham Ahmed, bölgedeki siyasi durumu değerlendirdi.

Suriye’nin siyasi ve toplumsal tarihinde kritik bir süreçten geçtiğini belirten Ahmed, tüm etnik ve dini bileşenlerin haklarının garanti altına alınması, toplumsal adalet, eşitlik ve ademi merkeziyetçiliğin hayata geçmesi için demokratik bir çözüm gerektiğini vurguladı.

Ademi merkeziyetçiliğin parçalanma değil, tüm bileşenlerin adil temsiliyetini ve güç birliğini hedefleyen bir proje olduğunu ifade eden İlham Ahmed, dünya deneyimlerinin federal, konfederal ve ademi merkeziyetçi sistemlerin siyasal ve ekonomik istikrarın temelini oluşturduğunu gösterdiğini söyledi.

İlham Ahmed, ademi merkeziyetçiliğin kadınların karar mekanizmalarında adil temsili, gelir kaynaklarının kentlere eşit dağılımı, ekonomik kalkınma ve kültürel çeşitliliğin korunması anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

Özerk Yönetim ile Şam yönetimi arasında devam eden görüşmelere de değinen İlham Ahmed, “Görüşmeler olumlu bir atmosferde ilerliyor. Amacımız, Suriye'nin geleceği ve tüm bileşenlerin katılımını sağlayacak idari ve askeri kurumlar konusunda anlaşmalara varmaktır.” dedi.

Suriye Demokratik Güçleri’nin orduya entegrasyonunun, ayrım gözetmeksizin tüm Suriyelileri koruyan birleşik bir ulusal ordu için önemli bir adım olacağını kaydeden Ahmed, ayrıca Kuzey ve Doğu Suriye’nin hükümet kurumlarında doğrudan temsil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye ile ilişkileri de değerlendiren İlham Ahmed, “Türk devleti barışta samimi olursa, Özerk Yönetim diyaloğa hazırdır. Suriye’nin istikrarı, Türkiye ve tüm bölgenin istikrarıdır. Komşularımızla ilişkilerimizin işgal veya dışlama değil, barış üzerine kurulmasını istiyoruz.” diye konuştu.