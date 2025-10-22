ABD Başkanı: Putin ile olan görüşmeyi iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya yaptırım uygulama zamanının geldiğini dolayısıyla iki büyük petrol şirketine yaptırım uyguladıklarını bildirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesine ilişkin, "Toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi." dedi.

Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırlarken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Putin ile yapılması beklenirken iptal edilen zirveye ilişkin Trump, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi. Hedeflediğimiz noktaya ulaşabileceğimizi düşünmedim. Bu yüzden iptal ettim, ancak gelecekte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna'nın anlaşamamasından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, Moskova'ya ekonomik yaptırımlarla daha sert mesajlar vereceklerini ima eden ABD Başkanı Trump, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine eklemeleri konusunda ise "Artık zamanının geldiğini hissettim, uzun süre bekledim. Bunlar çok ağır yaptırımlar." değerlendirmesinde bulundu.

Rus petrol şirketlerine getirilen yaptırımların çok önemli olduğunu vurgulayan Trump’a göre bunlar, çok büyük yaptırımlar.

Trump'ın açıklamalarından hemen önce ABD'den Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım kararı açıklandı. Yeni yaptırım kararında Rusya'nın iki büyük petrol şirketi olan Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine alındı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, bu şirketlerin yüzde 50 veya üzeri hisseye sahip olduğu tüm iştiraklerine de yaptırım uygulandığı duyuruldu.