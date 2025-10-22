İmralı Heyeti, Erdoğan ile üçüncü kez görüşecek

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı Heyetinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile üçüncü kez bir araya geleceğini açıkladı.

Basına konuşan Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı Heyetinin, Recep Tayyip Erdoğan ile üçüncü kez bir araya geleceğini belirtti.

Heyette DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer alıyor.

Koçyiğit açıklamasında görüşmenin tarihine ilişkin ise net bir bilgi vermedi.

Erdoğan ile İmralı Heyetinin yaptığı ilk görüşme 10 Nisan’da Beştepe’de gerçekleştirilmişti. 13 yıl aradan sonra yapılan ilk temas olarak kayda geçen görüşmede Pervin Buldan’a, yaşamını yitiren İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder eşlik etmişti.

İkinci görüşme ise 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılmıştı. Yaklaşık bir saat süren buluşmada Buldan ve Sancar’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.