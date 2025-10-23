İddia: Washington, Irak'taki birliklerini çekme kararından geri adım attı

3 saat önce

ABD merkezli Anti-War örgütü, Beyaz Saray'ın Irak'taki askeri birlikleri çekme kararında geri adım attığını iddia etti.

Örgütün yayınladığı rapora göre ABD yönetimi Irak’tan askerlerinin tamamını çekme konusundaki stratejisini değiştirdi. Ülkedeki bazı askeri üslerde, özellikle Ayn el-Esad ve Harir'de bir grup ABD danışmanının kalması planlanıyor.

ABD'li yetkililer, Irak ile ABD arasında daha önce varılan ve2026’ya kadar tüm ABD birliklerinin Irak'tan çekilmesine ilişkin anlaşmaya rağmen, ABD’nin söyleminde artık belirgin bir değişim yaşandığını belirtti.

ABD yönetimi, anlaşmanın terör örgütü DAİŞ’e karşı askeri operasyonların sona ermesi anlamına geldiğini, ancak ABD birliklerinin tamamen çekilmesi anlamına gelmediğini vruguladı. Bu nedenle, söz konusu güçler iki ülke arasındaki ortak güvenlik anlaşmasının şartlarına uygun olarak Irak'ta kalmaya devam edecek.

Son dönemde, ABD birliklerinin Irak'tan çekilmesi veya Irak'ta kalması konusu, özellikle ABD birliklerinin 2021 sonunda muharebe misyonunun sona ermesinin ardından, bölge ve dünyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

2021 yılında Washington ve Bağdat, ABD'nin Irak'taki muharebe misyonunun resmen sona erdiğini duyurdu. Bunun üzerine varılan anlaşmaya göre ABD güçlerinin rolü, terör örgütü DAİŞ ile mücadelede Irak güçlerine danışmanlık ve destek sağlamak üzere değişti.

ABD'li yetkililer, Irak'ta kalan askerlerin amacının DAİŞ’in yeniden canlanmasını önlemek olduğunu savunuyor.

Irak Hükümeti, koalisyon misyonunun sona ermesini ve yabancı birliklerin geri çekilmesini isterken, terörle mücadele kabiliyetlerini güçlendirmek için hala askeri yardım ve eğitime ihtiyaç duyduğunu da kabul ediyor.

Uluslararası koalisyon güçleri, Irak Hükümetinin resmi talebi üzerine 2014 yılından bu yana DAİŞ’le mücadele amacıyla Irak'ta konuşlandırılmış durumda.