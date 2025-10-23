Sednaya Hapishanesindeki infaz ve işkencelerden suçlanan kişi yakalandı

4 saat önce

Sednaya Hapishanesinde mahkumlara işkence ve infaz suçlamaları yöneltilen General Akram Selum Abdullah’ın düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik lider Beşar Esad rejiminin muhaliflere yönelik ağır insan hakları ihlalleriyle anılan Sednaya Hapishanesinde işlenen suçlarla bağlantılı bir isimin daha yakalandığını duyurdu.

Hapishanede mahkumları infaz etmek ve işkence yapmakla suçlanan Akram Selum Abdullah’ın sağlanan bir istihbarat sonucu yerinin belirlenip operasyonla gözaltına alındığı aktarıldı.

Bakanlık, Abdullah’ın nerede yakalandığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Abdullah'ın 2014-2015 yıllarında Suriye Savunma Bakanlığında, özellikle askeri polis komutanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunduğu belirtildi.

Sednaya Hapishanesi, Suriye'nin başkenti Şam'a 30 kilometre uzaklıkta ve Suriye Savunma Bakanlığına bağlıydı. Devrilen Esad yönetimiyle özdeşleşen hapishane, Suriye'de "işkence üssü" olarak biliniyor.

Uluslararası Af Örgütünün 2017'deki raporuna göre 2011'den beri Sednaya'daki cinayet ve işkenceler, Suriye'deki sivil nüfusa yönelik yaygın ve sistematik saldırının parçası olarak yapıldı.

Suriye'de muhalif güçler, 8 Aralık 2024 Pazar günü Şam'ın kontrolünü ele geçirdi, ancak muhalif güçler Şam'a ulaşmadan önce, saat 04:50'de Beşar Esad uçakla ülkeden kaçtı.