Mesrur Barzani: Çevre korumanın hepimizin benimsediği bir kültür haline gelmesini sağlayalım

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, iklim değişikliği sorununu çözümü için dostlarla iş birliği yaptıklarını belirterek, su israfının durdurulması ve su kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Mesrur Barzani, 23 Ekim 2025 Perşembe günü (bugün) dokuzuncu kabinenin en önemli projelerinden biri olarak değerlendirilen Kuştepe su projesinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılıştan konuşan Başbakan, suyun en iyi şekilde değerlendirilmesinin önemine işaret ederek, şehirlerin genişlemesi ve suya olan talebin artmasıyla birlikte tüm şehirlere, kasabalara ve köylere ulaşacak su projelerine ihtiyacın arttığını belirtti.

Suyu ve çevreyi korumanın herkesin görevi olduğunu kaydeden Mesrur Barzani, “Geçtiğimiz yıllarda yağış oranının düşük olması nehirlerin birçok yerde kurumasına neden oldu. Kuraklığın Irak’a olan etkisi çok açık, bizde bundan muaf olmayacağız.” diye konuştu.

“Ne yazık ki, su kıtlığının çevremize verdiği zararı ancak azaltabiliriz.” diyen Başbakan Barzani, bu yılki yağış oranının artmasını umut etti.

Su kıtlığı ve kuraklığın göç tehdidini de beraberinde getirdiğine işaret eden Mesrur Barzani, artık küresel bir sorun haline gelen iklim değişikliği sorununun çözümü için yurtdışındaki dostlarla birlikte ciddi bir çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Süleymaniye’deki su sorununa çözüm için büyük bir proje başlattıklarını anımsatan Başbakan, şu sözleri sarf etti:

“Halkımızın bize duyduğu güvene layık olmak ve halkımıza sadece su değil, aydınlatma projeleri, yollar, hizmetlerin dijitalleştirilmesi, sağlık sektörü, eğitim sektörü gibi alanlarda hizmet verebilmek için çok çalıştık. Bu bizim görevimizdi ve her zaman halkımıza en iyi şekilde hizmet etmek istedik. Hizmet etmek gerçekten kıskançlık gerektirmez, sadece sadakat gerektirir ve hizmet etmek isteyen kişi, hizmet edebilecek kadar sadık olmalıdır.”

Mesrur Barzani açıklamasının devamında, “Milli servet, hiç kimsenin şahsi malı değil, bütün Kürdistan halkının servetidir. Bu zenginlik halk için en iyi şekilde kullanılmalıdır. Bize güvendiğiniz sürece size hizmet etmeye devam edeceğiz ve hizmetkarınız olmaktan gurur duyuyoruz.” sözlerine yer verdi.

Çevre koruma ve su israfını engelleme konularında farkındalığın önemine dikkat çeken Başbakan, bu farkındalığın herkesin uyum sağladığı bir kültür haline getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.