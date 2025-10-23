Başbakan ​​Barzani, Kuştepe su projesini açtı

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Kuştepe su projesinin açılışını gerçekleştirdi.

Dokuzuncu kabinenin en önemli projelerinden biri olarak değerlendirilen Kuştepe su projesinin açılışı 23 Ekim 2025 Perşembe günü (bugün) Başbakan Barzani tarafından yapıldı.

Proje sayesinde artık Erbil'in Kuştepe ilçesi, Bistane nahiyesi ve çevre köylerinde 20 yıl boyunca su sorunu yaşanmayacak.

Belediyeler ve Turizm Bakanlığı Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü verilerine göre projenin maliyeti 189 milyar 670 milyon dinar.

Proje kapsamında 112 su kuyuyu kapatılırken, projeden 15 bin su abonesi yani 63 bin kişi faydalanacak. Ayrıca vatandaşlara günlük 72 bin metreküp içme suyu temin edilecek.

Başbakan Barzani, 17 Eylül 2024'te Kuştepe su projesinin temel taşını atmıştı.