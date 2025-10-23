Maliki: Seçimlerin ertelenmesi dışarıdan hazırlanan büyük bir komplo

2 saat önce

Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuri Maliki, seçimleri erteleme girişiminin dışarıdan hazırlanan büyük bir komplo olduğunu belirterek, Irak'ın hedef ülke olduğundan silahların devletin elinde olması gerektiğini savundu.

Yaklaşan Irak Parlamento seçimleri kapsamında Divaniye’ye giden Maliki, burada yaptığı açıklamalarda, “Seçimler, Irak tarihinde siyasi süreci korumak adına önemli bir adımdır. Seçimler, milli bir görevdir ve devletin temelidir; kurumlar, yönetimler ve hükümetler buradan yeniden dağıtılır.” dedi.

Seçimleri erteleme girişiminin dışarıdan hazırlanan büyük bir komplo olduğunu iddia eden Maliki, seçimlerin demokrasiyi temsil ettiği için zamanında yapılması gerektiğini savundu.

Seçimlerin yapılmamasının Parlamento ve hükümetin meşruiyetinin çökmesi anlamına geldiği değerlendirmesinde bulunan Maliki, “Irak, bölgede önemli bir ülke ve bu nedenle hedef alınıyor. Ülkemizi ve Irak’ın egemenliğini bu planlara teslim edemeyiz. Siyasi, ekonomik ve askeri açıdan güçlü, anayasal ve demokratik bir Irak istiyoruz. Egemenliği ihlal edilmeyen bir Irak istiyoruz, başkalarının içişlerimize karışmasına izin vermeyeceğiz.” diye konuştu.

“Bu karmaşık ve istikrarsız koşullar altında seçimlerin zamanında yapılması güven verici bir mesajdır.” diyen Maliki, “Silahların devletin elinde olması gerektiğine, Irak'ın vatandaşlarını koruyan ve anayasaya saygılı bir ulusal güvenlikle güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.” sözünü sarf etti.