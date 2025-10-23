Cami bahçesinde gömülü bebek cesedi bulundu

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

3 saat önce

Urfa'da bir caminin bahçesinde toprağa gömülmüş halde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

İHA'nın haberine göre olay, Siverek ilçesindeki Fırat Mahallesi'nde bulunan Fırat Camii'nin bahçesinde meydana geldi. Bahçede gömülü vaziyette bir bebek cesedi olduğunu fark eden cami çevresindeki vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de gerekli incelemeleri yaptı. Bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, bebeği cami avlusuna kimin gömdüğünü tespit etmek amacıyla olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.