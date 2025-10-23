Amedspor Başkanı'ndan İsmail Beşikçi'ye anlamlı ziyaret

2 saat önce

Amedspor Başkanı Nihat Eren, ünlü yazar ve sosyolog İsmail Beşikçi'yi hastanede ziyaret etti.

Amedspor'un sosyal medya patformu X hesabından yapılan açıklamada, Amedspor Başkanı Nahit Eren'in, yönetim kurulu üyeleri Lale Ertuğrul Uysal, Semra Arslan ve Abdulmuttalip Sümbül ile birlikte Dicle Üniversitesinde tedavisi devam eden sosyolog İsmail Beşikçi’yi ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Amedspor ailesi olarak, İsmail Beşikçi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

— Amedspor (@amedskofficial) October 23, 2025

Gazeteci ve yazar İsmail Beşikci, 27 Eylül Cumartesi günü, Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi ile Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği tarafından düzenlenen 9. FilmAmed Belgesel Film Festivali'nde konuşma yaptığı sırada beyin kanaması geçirmişti.

Beşikçi, yoğun bakımdaki tedavi sürecinin ardından 1 Ekim'de servise alınmıştı.

Başbakan Mesrur Barzani, 28 Eylül 2025 Pazar günü, İsmail Beşikci Vakfı'nı telefonla arayarak, İsmail Beşikçi'nin sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.

Mesrur Barzani, Beşikçi'ye acil şifalar dilerken, tedavisi için her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade etmişti.