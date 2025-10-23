Maraş'ta 4 büyüklüğünde deprem!
Maraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde söz konusu depreme ilişkin detaylar paylaşıldı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre 23 Ekim Perşembe günü saat 22.08'de merkez üssü Türkoğlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 7,11 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 23, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-10-23
Saat:22:08:34 TSİ
Enlem:37.39222 N
Boylam:36.8875 E
Derinlik:7.11 km
Detay:https://t.co/43qoJhApv9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi