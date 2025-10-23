Midyat'ta bir caddenin adı "Ahmet Kaya Caddesi" olarak değiştirildi
Mardin’in Midyat ilçesinde Mezarlık/1 Caddesi’nin adı, Ahmet Kaya Caddesi olarak değiştirildi.
Belediyenin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, belediye meclisinde alınan bir kararla Mezarlık/1 Caddesi’nin isminin, Ahmet Kaya Caddesi olarak değiştirildiği duyuruldu.
Açıklamada, "Sanatıyla gönüllere dokunan, sesiyle milyonlara ilham veren Ahmet Kaya’nın adını Midyat’ımızda yaşatmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Belediye meclisimizde aldığımız kararla Mezarlık/1 Caddesi’nin ismi, Ahmet Kaya Caddesi olarak değiştirilmiştir.— Midyat Belediyesi (@MidyatBld) October 20, 2025
Sanatıyla gönüllere dokunan, sesiyle milyonlara ilham veren Ahmet Kaya'nın adını Midyat'ımızda yaşatmaktan mutluluk duyuyoruz.