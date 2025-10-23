Midyat'ta bir caddenin adı "Ahmet Kaya Caddesi" olarak değiştirildi

1 saat önce

Mardin’in Midyat ilçesinde Mezarlık/1 Caddesi’nin adı, Ahmet Kaya Caddesi olarak değiştirildi.

Belediyenin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, belediye meclisinde alınan bir kararla Mezarlık/1 Caddesi’nin isminin, Ahmet Kaya Caddesi olarak değiştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Sanatıyla gönüllere dokunan, sesiyle milyonlara ilham veren Ahmet Kaya’nın adını Midyat’ımızda yaşatmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.