Su fiyatları el yakıyor; Vatandaş şikayetçi

2 saat önce

Ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan Türkiye genelinde paketli içme suyu fiyatlarında artış durmak bilmiyor. Son bir yılda, nakliye ve personel giderlerinde ciddi bir değişiklik yaşanmamasına rağmen özellikle damacana su fiyatları yüzde 50’den fazla zamlandı.

Son bir yılda ambalajlı içme suyu fiyatlarındaki artış, halkın bütçesini zorluyor. Ülkede paketli içme suyu fiyatlarının yüzde 50’den fazla zam görmesi vatandaşların yaşam kalitesini oldukça etki ediyor.

İstanbul’da 19 litrelik damacananın satış tarifesi 110 lira olmasına rağmen, fiyatlar markasına göre 135 ila 195 lira arasında değişiyor. Eldeki boş damacana iade edilmezse ücret 300 liraya kadar çıkabiliyor. Aynı büyüklükteki damacananın fiyatı 5 yıl önce 12 TL’ydi.

Yapılan incelemeler, bir damacananın içindeki suyun maliyetinin sadece 1.5 ila 3 TL arasında olduğu ortaya koyuyor.

K24’e konuşan bir esnaf, “Markalar fiyatları istedikleri gibi artırıyor. Biz sadece emeğimizin karşılığını alıyoruz, ancak asıl kar büyük şirketlere gidiyor.” dedi.

Bir vatandaş ise dört bir yanı suyla çevrili olan ülkede temiz içme suyuna erişimin lüks olduğunu, fiyatının yüksek olması nedeniyle birçok kişinin paketli içme suyu alamadığını ve başka kaynaklara yöneldiğini, bunun da sağlık açısından tehdit oluşturduğunu söyledi.

Fiyat artışları kadar dikkat çeken bir diğer problem de hijyen ve hizmet kalitesi. Son aylarda özellikle damacana sularla ilgili “kirli, yosunlaşmış veya kötü kokulu bidonlar” en fazla şikayet edilen konular arasında yer alıyor.

Tüketiciler, bazı markaların dönüşümlü damacana sisteminde hijyene yeterince özen göstermediğini savunuyor. Kuryeler de benzer bir problem yaşıyor. Damacana su taşımak artık istenmeyen bir iş haline geldi. Bu da teslimatlarda gecikmelere ve müşteri memnuniyetinin daha da düşmesine yol açıyor.