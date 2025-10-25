Petrol sahalarını hedef alanların failleri hala açıklanmadı!

51 dakika önce

Kürdistan Bölgesi’ndeki petrol sahalarının insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen Irak Hükümeti, saldırıların faillerini hala açıklamadı.

Federal hükümet, silahlı grupların baskınlığı nedeniyle Kürdistan Bölgesi’ndeki petrol sahalarına saldırıların faillerini tespit edemediği değerlendirilirken, bu durumun, gelecekte bölgesel güvenlik ve istikrar için tehdit oluşturacağından endişe ediliyor.

Askeri analist Ahmed Amedi, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, “Bu saldırıların arkasında üç tarafın olduğunu biliyoruz. Düşen İHA'ların bile üzerinde simgeler ve işaretler bulunuyordu, Nucaba, Hizbullah ve Kays el-Hazali’nin bu saldırıların arkasında olduğu açık.” dedi.

Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Duhok ili adayı İbrahim Ali ise “Bağdat'a gidip uluslararası mahkemelere, Kürdistan'ın müttefiklerine, ABD'ye ve Batılı ülkelere bu saldırıların devam edemeyeceğini, çünkü bizim Irak'ın bir parçası olduğumuzu ve hükümetin saldırganların kim olduğunu bilmediğini söyleyeceğiz.” diye konuştu.

2022 yılından sonra İHA saldırıları artarak sadece petrol ve doğalgaz sahalarını değil, kamu altyapılarını ve petrol iletim istasyonlarını da hedef almaya başladı.

Kürdistan Anti Terör Birimi, 12 Temmuz Çarşamba günü, saat 06:00 ile 07:14 arasında ikisi Zaho'da, diğeri ise Duhok ilinin Şexan ilçesinde bulunan üç petrol sahasına dört drone ile saldır düzenlendiğini duyurmuştu.

Kürdistan Anti Terör Birimi, 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü akşam saat 20.20 ile 20.25’te Erbil’in Hurmala petrol sahasına bomba yüklü 2 İHA atıldığı bildirilmişti.

15 Temmuz 2025 Salı günü sabah saatlerinde ise Çemanke’ye bağlı Mlbırke köyündeki Serseng petrol sahasına saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktığı kaydedilmişti.

Kürdistan Anti Terörden yapılan açıklamada, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 7.14’te Hunt petrol sahasına bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

Kürdistan Anti Terör Birimi, 28 Temmuz Pazartesi günü saat 5:50'de ise Erbil’e bağlı Rizgari nahiyesinde bomba yüklü bir drone’un düşürüldüğünü açıklamıştı.