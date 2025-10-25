KDP'den Pirde'deki olaylara ilişkin açıklama

3 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Pirde’de yaşanan olayıyla ilgili Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Mehmet Seman ile durumun sakinleştirilmesi, meselenin hukuk yoluyla çözülmesi ve hukukun üstünlüğünün sağlanması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

KDP Kerkük-Germiyan İl Teşkilat Bürosu, 25 Ekim 2025 Cumartesi günü (bugün), dün gece saatlerinde Pirde’de yaşanan olaylara ilişkin bir yazılı açıklama yayınladı.

Durumun kontrol altına alınması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için olayların yaşandığı ilk dakikalarda ilgili makamlarla iletişime geçtikleri belirtilen açıklamada, sert tepkiden kaçınılması ve her şeyi hukuk yoluyla çözmeleri konusunda uyarıda bulunulduğu kaydedildi.

Durumun sakinleştirilmesi için siyasi partilerle, özellikle ITC Başkanı Mehmet Seman ile durumun sakinleştirilmesi ve sorunun hukuk yoluyla çözülmesi konusunda mutabık kalındığı ifade edilen açıklamada, “İlgili tarafları, bu gerginliklerin tekrar yaşanmaması için yasal tedbirler almaya çağırıyor, vatandaşlarımıza bu eylemlerin seçim ortamını etkilemeyeceği ve seçimlerin zamanında yapılacağı konusunda güvence veriyoruz.” denildi.

Kurdistan24’ün edindiği bilgilere göre 24 Ekim’de ITC destekçilerinin Pirde’de Kürtlerin yoğunluğu oluşturduğu mahallelere giderek ITC bayrağı açması gerginliğe neden oldu.