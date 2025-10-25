Akaryakıt pompasına rekor zam!

3 saat önce

Akaryakıtta gece yarısı motorine gelen zamla tabelalar değişti. Motorine litrede 3 TL 4 kuruş zam geldi.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları sonrası petrol fiyatlarında yaşanan artış, akaryakıt fiyatlarına rekor zam olarak yansıdı.

Petrolün varil fiyatı 61 dolardan 65 dolara yükselirken, döviz kurlarındaki dalgalanma ve ÖTV artışları da pompa fiyatlarını doğrudan etkiledi.

Akaryakıtta gece yarısı tabelalar değişti, motorine litrede 3 TL 4 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte motorinin litresi 60 TL'ye yaklaştı.

Benzin ve otogazda ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.

Zamlı fiyatlarla motorinin litresi İstanbul'da 55 TL'yi Ankara ve İzmir'de ise 56 TL'yi aştı.

İŞTE GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul (Avrupa Yakası) 55.44

İstanbul (Anadolu Yakası) 55.31

Ankara 56.46

İzmir 56.77