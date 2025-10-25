Süreç Komisyonu Bakan Tunç ve Bakan Fidan'ı dinleyecek

3 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun önümüzdeki toplantısında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz alacak.

TBMM’de barış süreci kapsamında oluşturulan ve bugüne kadar 15 kez toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, mesaisine devam ediyor.

30 Ekim Perşembe günü 16'ıncı kez toplanacak olan komisyonda Dışişleri Bakanı Fidan ile Adalet Bakanı Tunç söz alacak.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 11'e başlayacak toplantıda ilk olarak Hakan Fidan söz alacak.

Sürece ilişkin sahadaki son bilgileri aktarması beklene Fidan, özellikle Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) merkezi hükümete entegrasyonu noktasında gelinen noktayı paylaşması bekleniyor.

Toplantıda saat 13.00’te ise Bakan Tunç’un söz alması ve PKK’nin silah bırakmasının ardından atılacak hukuki adımlara yönelik bilgi vermesi planlanıyor.

Tunç'un Terörle Mücadele Kanununda değişiklik, İnfaz Yasasında düzenleme gibi konularda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Barış süreci

Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısı sonrası kendisini feshetme kararı alan PKK Süleymaniye kentindeki Canese Mağarası’nda düzenlenen törenle bugün (11 Temmuz 2025 Cuma günü) silah bıraktı.

Silah bırakma töreninde 15 kadın ve 15 erkek toplam 30 PKK mensubu hazır silahlarını yaktı.

Törende, PKK'lilerin "Barış ve Demokratik Toplum Grubu" imzasıyla kaleme aldığı açıklama Türkçe ve Kürtçe olarak okundu.

Açıklamanın okunmasının ardından PKK'liler silahlarını ateşe verdi.

Bahçeli, PKK'nin silah bırakmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "PKK’nin kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür. Hakikaten hem Türkiye’miz hem de bölgemiz açısından fevkalade önemde günler yaşanmaktadır. Pozitif ve yüreklere su serpen gelişmeler bir milattır ve bu kapsamda maşeri vicdan memnuniyet duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan barış süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirdi.

48 temsilciden oluşan komisyona AK Parti’den 21, CHP’den 10, MHP’den 4, DEM Parti’den 4, Yeni Yol’dan 3, DSP, YRP, TİP, EMEP, BBP ve HÜDA Par’dan ise 1’er üye katıldı.