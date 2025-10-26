Politika

Leyla Zana, İsmail Beşikçi'yi hastanede ziyaret etti

"İsmail Beşikçi’nin Amed’teki tedavisi iyiye gidiyor"

Leyla Zana ve İsmail Beşikçi
Leyla Zana ve İsmail Beşikçi
türkiye Leyla Zana İsmail Beşikçi

Kürt siyasetçi Leyla Zana, tedavisi süren yazar ve sosyolog İsmail Beşikçi'yi hastanede ziyaret etti.

Leyla Zana, 25 Ekim Cumartesi günü sosyal medya platformu Instagram hesabından ziyarette çektirdiği fotoğraflar paylaşarak, "Sevgili İsmail Beşikçi’nin Amed’teki tedavisi iyiye gidiyor." dedi.

Kürtlerin “Sarı Hocası” ile yıllar sonra buluştuklarını ve kendisine şifa dileklerini ilettiklerini belirten Zana, paylaşımında, "Kalemine hala çok ihtiyaç duyduğumuz Sevgili İsmail Beşikçi’nin Amed’teki tedavisi iyiye gidiyor. Bunu da atlatacağından hiç şüphemiz yok." ifadelerine yer verdi.

Leyla Zana, İsmail Beşikçi'yi hastanede ziyaret etti
Leyla Zana, İsmail Beşikçi'yi hastanede ziyaret etti

Gazeteci ve yazar İsmail Beşikci, 27 Eylül Cumartesi günü, Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi ile Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği tarafından düzenlenen 9. FilmAmed Belgesel Film Festivali'nde konuşma yaptığı sırada beyin kanaması geçirmişti.

Yoğun bakıma kaldırılan Beşikçi, tedavi sürecinin ardından 1 Ekim'de servise alınmıştı.

Leyla Zana, 27 Eylül'de X hesabından paylaştığı mesajında, "En zor zamanların en cesur sesi, Sevgili İsmail Beşikçi’den hepimiz çok şey öğrendik. Kürtlerin kalbinde, Amed’in sıcaklığında hızla iyileşmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

 

 

Hozan Mohammed Jabbar ,
Fly Erbil Advertisment