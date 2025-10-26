Ezidileri konu alan film ABD'de gösterime girecek

4 saat önce

DAİŞ'in elinden kurtulan Ezidilerin hayatlarını konu alan Life After Freedom (Özgürlük sonrası hayat) adlı belgesel, 30 Ekim 2025'te New York'ta düzenlenecek EAFF Amerikan-Mısır Film Festivali'nde gösterilecek.

Film yönetmeni Şemal Hüseyin, Kurdistan24'e verdiği demeçte, "21 dakika uzunluğundaki film, dünyanın dört bir yanındaki birçok ülkenin katılımıyla düzenlenecek EAFF Amerikan-Mısır Film Festivali'nde ödül için yarışacak." dedi.

Hüseyin, belgeselin DAİŞ'in elinden kurtulduktan sonra yeniden yaşamaya başlayan ve evlenen Ezidi erkek ve kadınların hikayesini anlattığını belirtti.

EAFF Amerikan-Mısır Film Festivali, her yıl New York'ta düzenlenen bir etkinliktir.

Festivalin ilk turu 2021 yılında St. Francis College'da düzenlendi. Festivale 11 ülke, uzun metrajlı filmler, kısa filmler ve belgeseller de dahil olmak üzere çeşitli filmlerle katılırken üç gün boyunca 40 film gösterildi.