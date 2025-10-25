DEM Parti, Erdoğan'la görüşme sonrası yasa taslağı bekliyor

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, devam eden barış sürecine ilişkin gelişmeler değerlendirilirken, sürece ilişkin "bir yasa taslağının" gündeme gelmesi bekleniyor.

DEM Parti, İmralı Heyetinin 28 Ekim Salı günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin ardından önümüzdeki günlerde sürece ilişkin bir yasa taslağının gündeme gelmesini bekliyor.

DEM Parti MYK, 23-24 Ekim'de DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı.

ANKA’da yer alan habere göre DEM Parti MYK toplantısında, 2026 yılı bütçe kanun teklifi ve Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi durum konuşulurken, ikinci gün barı sürecindeki son gelişmeler, PKK'nin silah bırakması ve yeni yasalar için neler yapabileceği masaya yatırıldı.

MYK'da "çok kötü bir bütçe" olarak nitelendirilen 2026 yılı Bütçe Kanun Teklifine karşı yürütülecek kampanyalar ele alınırken, bütçeye karşı DEM Parti'nin toplumsal kesimlerle, sendikalarla yapacağı eylemleri nasıl organize edeceği, neler yapacağı soruları gündeme geldi.

DEM Parti İmralı Heyetinin 28 Ekim Salı günü Erdoğan ile görüşmesinden sonra önümüzdeki günlerde sürece ilişkin "bir yasa taslağının" da gündeme gelmesinin beklendiği vurgulandı.

Erdoğan ile İmralı Heyetinin yaptığı ilk görüşme 10 Nisan’da Beştepe’de gerçekleştirilmişti. 13 yıl aradan sonra yapılan ilk temas olarak kayda geçen görüşmede Pervin Buldan’a, yaşamını yitiren İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder eşlik etmişti.

İkinci görüşme ise 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılmıştı. Yaklaşık bir saat süren buluşmada Buldan ve Sancar’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.