Erdoğan: Barış sürecinde soğuk kanlı şekilde menzile yürüyoruz

22 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış sürecinde soğukkanlı bir şekilde menzile yürüdüklerini söylerken, "Hiçbir yerde Türkiyesiz bir denklem kurulamıyor." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ekim 2025 Cumartesi günü, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı"nda konuştu.

Türkiye'nin dış politikası ve savunma sanayii ile içeride ve dışarıda attığı kararlı adımlarla artık küresel bir güce dönüştüğünü belirten Erdoğan, “Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya Ukrayna arasındaki çatışmaya kadar hiçbir yerde Türkiyesiz bir denklem kurulamıyor." diye konuştu.

Barış sürecine değinen Erdoğan, "Terör musibetinden ülkemizi kurtardık mı? Terör bataklığını 86 milyon ele ele verip hep birlikte kurtarmaya devam edecek miyiz? Bu noktada sabırlıyız, soğukkanlı bir şekilde menzile yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Barışın, kardeşliğin, kalkınmanın ve adaletin egemen olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun kuvveden fiile çıkarma yolunda tarihi bir eşikteyiz. Ortak bir iradeyle inşallah önce terörsüz Türkiye'yi, ardından da terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız." diye konuştu.