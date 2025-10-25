Libya'daki onlarca göçmen Erbil'e getirilecek

1 saat önce

Irak'ın Trablus Büyükelçisi Ahmed Sahaf, Libya'da bulunan 40 Iraklı göçmenin Erbil'e gönderilmek üzere yola çıktığını duyurdu.

Ahmed Sahaf, 25 Ekim’de Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Iraklı 40 göçmene ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu göçmenleri taşıyan uçağın İstanbul’a hareket ettiğini oradan da Erbil’e geleceğini aktaran Sahaf, "40 göçmenin geri dönüşünü koordine etmek için yoğun çaba sarf ettik. Şu anda 35 göçmenin daha geri gönderilmesi için hazırlık yapılıyor.” dedi.

Libya Hükümetinin ilgili kurumlarına teşekkür eden Ahmed Sahaf, Kürdistan Bölgesi Hükümetiyle sağlanan iş birliğiyle göçmenlere bilet alındığını söyledi.

Büyükelçiliğin açıldığı 23 Aralık 2023 tarihinden bu yana 122 göçmenin Irak’a geri getirildiğini belirten Ahmed Sahaf, gençleri mağdur eden kaçakçılık ve insan ticareti şebekelerinin tehlikeleri hakkında farkındalık mesajları yaymaya devam edeceklerinin altını çizdi.