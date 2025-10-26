Irak'ın eylül ayı petrol ihracatı yaklaşık 7 milyar dolar

3 saat önce

Irak'ın petrol ihracatının eylül ayında 100 milyon varili aştığı ve yaklaşık 7 milyar dolar gelir elde ettiği bildirildi.

Irak Petol Bakanlığı tarafından 26 Ekim Pazar günü yapılan açıklamada, eylül ayı petrol verilerine yer verildi.

Açıklamaya göre Irak, eylül ayında 102 milyon 150 bin 362 varil petrol ihraç ederek 6 milyar 962 milyon 124 bin dolar gelir elde etti.

Daha önce Irak’ın, temmuz ve ağustos aylarında 104 milyon 806 bin 884 varil petrol ihraç ederek, 7 milyar 160 milyon 253 bin dolar gelir elde ettiği belirtilmişti.