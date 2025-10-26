Başkan Barzani'den Haydar Abadi'ye başsağlığı mesajı

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani, annesi vefat eden eski Irak Başbakanı Haydar Abadi'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Barzani Ofisinden 26 Ekim Pazar günü yapılan açıklamada, Başkan Barzani'nin annesi vefat eden Abadi'ye başsağlığı dilediği belirtildi.

Mesud Barzani'nin mesajında, "Dr. Haydar Abadi'nin annesinin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu nedenle kendisine ve ailesine başsağlığı diliyoruz." denildi.

Başkan Barzani, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.