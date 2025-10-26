Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesinin tarihi ertelendi

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyetinin 28 Ekim Salı günü yapılması planlanan görüşmesi ertelendi.

DEM Parti Basın Bürosu, yaptığı açıklamada, "DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 30 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Sarayında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecektir.” ifadelerine yer verdi.

Görüşmenin saatinin daha sonra bildirileceği kaydedildi.

Erdoğan ile İmralı Heyetinin yaptığı ilk görüşme 10 Nisan’da Beştepe’de gerçekleştirilmişti. 13 yıl aradan sonra yapılan ilk temas olarak kayda geçen görüşmede Pervin Buldan’a, yaşamını yitiren İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder eşlik etmişti.

İkinci görüşme ise 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılmıştı. Yaklaşık bir saat süren buluşmada Buldan ve Sancar’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.

PKK, 26 Ekim 2025 Pazar günü (bugün) Abdullah Öcalan’ın onayıyla Türkiye’deki tüm güçlerini geri çekmeye başladıklarını duyurarak, sürecin ilerlemesi için “gecikmeden” hukuki ve siyasi düzenlemeler talep etti.

Süleymaniye kenti yakınlarındaki Kandil Dağı’nın eteklerinde, yapılan basın açıklamasında PKK yönetimi, "HPG ve YJA-Star militanlarının Türkiye sınırları içinden 'Medya Savunma Alanları'na çekilmeye başladığını" bildirdi.

"Süreci ikinci bir aşamaya taşıyabilmek amacıyla ön açıcı yeni pratik adımlar atmaya çalışılmaktadır." denilen açıklamada, "Sürecin gerektirdiği hukuki ve siyasi yaklaşımlar gecikmeden gösterilmelidir. Bu çerçevede PKK’ye özgü Geçiş Hukuku esas alınmalı, demokratik siyasete katılabilmek için gerekli özgürlük ve demokratik entegrasyon yasaları gecikmeden çıkarılmalıdır." ifadeleri yer aldı.