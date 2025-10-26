Başbakan Barzani: Tarımsal projelere destek vermeye devam edeceğiz

46 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, tarımsal projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, açılışını yaptığı Mêgel’de üretilen ürünlerin son derece güvenilir olduğunu söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, 26 Ekim 2025 Pazar günü (bugün) Erbil ilinde hayata geçirilen bir hayvancılık ve tarım projesi olan Mêgel’in açılışını gerçekleştirdi.

Söz konusu projenin oldukça önemli olduğunu kaydeden Başbakan, projenin açılmasıyla vatandaşlara hayvancılık ve tarım alanlarında daha fazla hizmet sunulacağını söyledi.

Başbakan, “Bu proje kapsamında marketlerden yerel ürünler satın alan vatandaşlar, ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından kalite kontrolünden geçtiğinden ve kullanımının son derece güvenli olduğundan emin olabilirler.” diye konuştu.

Açılışını yaptığı projenin özel sektör projesi olduğunu, hükümetin işlemleri kolaylaştırıp gerekli noktalarda destek sağladığını aktaran Başbakan, “Vatandaşlarımıza daha iyi, daha hızlı hizmet verebilmek ve devletin de onları destekleyebilmesi için tüm sektörlerde prosedürleri kolaylaştırmayı sürdüreceğiz.” sözleri sarf etti.

Geçmişte hayata geçirilen birçok tarım projesine de destek olduklarının altını çizen Mesrur Barzani, “Bu projelerin tamamı Kürdistan Bölgesi'nin ekonomik altyapısının güçlendirilmesine, özellikle de gıda güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu proje birçok başka projeyle ilişkilendirilebilir. Hayvancılık, hayvan yetiştiriciliği, hayvan alım satımı, yem ihtiyacı, yetiştirme ihtiyacı ve daha birçok konu bu projeden faydalanabilir.” diyen Başbakan, Mêgel projesiyle binden fazla kişiye iş imkanı yaratıldığını bildirdi.