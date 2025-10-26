Başbakan, Erbil'deki hayvancılık ve tarım projesini açtı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Erbil ilinde hayata geçirilen bir hayvancılık ve tarım projesinin açılışını gerçekleştirdi.

Başbakan Mesrur Barzani, 26 Ekim 2025 Pazar günü (bugün) Erbil ilinde hayata geçirilen bir hayvancılık ve tarım projesinin açılışını gerçekleştirdi.

Erbil'de 357 dönümlük arazi üzerine inşa edilen ve birçok önemli bölümden oluşan proje, bölgedeki tarım sektörünü ve gıda güvenliğini önemli ölçüde iyileştirecek.

50 bin baş hayvan barındırabilecek kapasitede olan proje kapsamında, uluslararası ve hijyenik standartlara uygun olarak sekiz dönümlük bir alan üzerine kesimhane kurulmuştur.

Projede, hamburger ve sosis gibi et ürünlerinin üretimi için tesisler de yer almaktadır.

Bu proje sayesinde eski hayvan pazarı kapatılarak, hayvancılara son derece modern ve düzenli bir pazar tahsis edilecek.