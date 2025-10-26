Başkan Barzani: Seçim sonuçları federal hükümetin kurulmasında ölçüt olarak kullanılmalı

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani’nin, Rusya'nın Irak Büyükelçisi Elbrus Kutrashev ile Erbil-Bağdat ilişkileri ve Kürdistan petrolünün ihracatına ilişkin yakın zamanda varılan anlaşmayı görüştüğü bildirildi.

Barzani Ofisi’nden yapılan açıklamada, 26 Ekim 2025 Pazar günü, Başkan Barzani’nin Rusya'nın Irak Büyükelçisi Kutrashev ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Irak ve bölgedeki siyasi durum, değişimler, gelişmeler ve zorlukların ele alındığı görüşmede, Erbil-Bağdat ilişkileri ve Kürdistan petrolünün ihracatına ilişkin iki taraf arasında yakın zamanda varılan anlaşma ele alınarak, bu anlaşmanın sürdürülmesinin önemli olduğu değerlendirildi.

Yaklaşan Parlamento seçimleri, bu sürecin sonuçları ve sonrasında atılacak adımlar ile Irak'taki siyasi partilerin yakınlaşması konuları da görüşmede masaya yatırıldı.

Başkan Barzani, seçimlerin özgür ve demokratik bir ortamda yapılmasını desteklediğini ifade ederek, seçim sonuçlarının kalıcı Irak Anayasası temelinde güçlü bir federal hükümetin kurulması için ölçüt olarak kullanılması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, Rusya'nın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri ve bu ilişkilerin geliştirilmesi de ele alındı.