SOHR: Suriye'de cinayet ve suç oranları artışta

2 saat önce

Suriye'de suç oranının her geçen gün arttığı ve 2025’in başından bu yana 59 mezhep çatışması yaşandığı bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Başkanı Rami Abdurrahman, Kurdistan24’e verdiği demeçte, Suriye’deki iç çatışmalara değindi.

Kuzey ve doğu Suriye'de suç ve şiddet olaylarının bu yılın başından bu yana artış gösterdiğini söyleyen Abdurrahman, ülkede silah taşıma olgusunun da yaygınlaştığını dile getirdi.

SOHR Başkanı Abdurrahman’ın aktardığı bilgilere göre 2025’in başından itibaren 59 mezhep çatışması yaşandı, 48 kişi öldürüldü, 76 kişi yaralandı.

Ülkedeki durumdan duyduğu endişeyi dile getiren Rami Abdurrahman, “Aile içi şiddet, hırsızlık ve intikam gibi nedenlerle işlenen kasten öldürme suçlarının yanı sıra, nedeni bilinmeyen başka suçlardan dolayı da 131 vaka kayıtlara geçti.” dedi.