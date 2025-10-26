Irak’ta petrol sahasında yangın: Ölü ve yaralılar var

1 saat önce

Irak'ın Basra kentindeki El-Zübeyr petrol sahasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Irak Petrol Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 26 Ekim’de Irak'ın güneyindeki bir petrol sahasında, gaz sistemindeki gaz sızıntısı nedeniyle yangın çıktı. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Açıklamada ayrıca itfaiye ekiplerinin yangına müdahale edip kontrol altına adlığı ve alevlerin çevredeki evlere sıçramasının engellendiği kaydedildi.

Basra Sağlık Müdürlüğü ise El-Zübeyr petrol sahasında yaşanan yangında yaralanan 9 kişiden birinin kadın olduğunu açıkladı.

Irak'ta güvenlik standartları uygulanmıyor. Ülke, özellikle inşaat ve ulaştırma sektörlerinde gelirlerinin yüzde 90'ını petrol gelirlerinden sağlıyor. Ülkede ayrıca, çatışmalar nedeniyle çökmekte olan bir altyapı var ve bu da sıklıkla yangınlara ve diğer ölümcül felaketlere yol açıyor.